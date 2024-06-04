GAMECUBE セット

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NintendoNINTENDOGAMECUBEGAMECUBEOAゲーム機本体種類:NINTENDOGAMECUBEポータブル・据置タイプ:据置タイプゲームキューブのセットになります。ゲームキューブ本体×2コントローラー各種4個メモリーカード×2AVコード×1電源コード×2ソフト 大乱闘スマッシュブラザーズ、メイドインワリオ、マリオパーティ4、スーパーマリオサンシャインどちらか忘れましたが一台読み込み不良でした。コントローラー4個正常に使えましたがスティックのヘタリはあります。黒の大乱闘モデル？だけは新品で購入した物です。中途半端に遊んで飽きました。データは前使用者の物も有りますし私のもそのままです。#任天堂#Nintendo