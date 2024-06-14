中国古美術 　臥仏 天然玉 彫刻 紫檀台付き

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ご覧頂きましてありがとうございます。出品者の「親の蔵品」でございます。◾️商品について自然な色合は幻想的で非常に綺麗です。仏様の表情、身体の模様の繊細の服装の部分の表現、一彫一彫丁寧にされており、高貴な世界観をつくりあげております。技術力により細部まで緻密に彫られております。◾️写真について素人撮影のため、画像と実物との色合いに差が多少あることもありますのでご了承ください◾️汚れ・傷等経年による擦れや汚れや風合いは画像にてご確認くださいませ。◾️本体サイズ高さ：約6.4㎝横幅：約18.3㎝奥行：約5.1㎝重さ；約366g尚、採寸は素人ということをご了承ください。◾️付属品画像のみでございます。■発送方法について割れ物の為、らくらくメルカリ便にてお送りさせていただきます。■ご購入の前に画像をご覧になり、ご判断をお願い致します。また、個人の自宅保管品につき中古品としての経年劣化等はご了承ください。#骨董品#古美術#印籠#親の蔵品#煙草入れ#煙管#アンティーク#鯨歯#インテリア#工芸品#古道具#置物#ヴィンテージ#食器#親の蔵品#茶器#茶道具#アクセサリー#着物#レディース#ピアス#食器#中国#硯#ネックレス#ティーポット#根付#茶器#文房具#陶芸#彫刻#翡翠#花瓶#伊万里焼#染付け#茶器#文房具#天然石#茶道#紫砂壺#インテリア#テーブル#家具#和小物#和雑貨#襖#蔵戸#扉#古美術#竹#竹細工#華道#彫刻 #堆朱#着物#印材#岩の絵の具#香炉#金属工芸#香蘭社#青磁#鈞窯#定窯#窯変釉#鹿の角#シカの角