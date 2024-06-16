医歯薬　病気の成立ちとからだ 病態生理・生化学・栄養等　本4冊セット

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。4冊セットです。表示カバーは保管時のスレや多少の傷がございます。中は書き込みも無くとてもきれいです。「図説・病気の成立ちとからだ病態生理・生化学・栄養1」「図説・病気の成立ちとからだ病態生理・生化学・栄養2」「図説・からだの仕組みと働き第2版 生理・生化学・栄養」「図説・ヒトのからだ解剖・生理・栄養」中野昭一 編集#中野昭一#本#BOOK#健康#医学
http://narcologia.ru/goods/subtropical135101.html
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