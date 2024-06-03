マフェックス MAFEX SUPERMAN(HUSH Ver.)

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商品詳細
マフェックスMAFEXSUPERMAN(HUSHVer.)#メディコム・トイ#DCコミックス#スーパーマン_クラーク・ケント_カル_エル_#マフェックスMAFEXSUPERMAN_HUSHVer__MAFEXマフェックスNo.161SUPERMANスーパーマンTheDarkKnightReturns全高約160mm塗装済みアクションフィギュアAPR218969MAFEXに『TheDarkKnightReturns』の「SUPERMAN」が登場!表情の異なる2種の頭部付属!ワイヤー入り布製マント使用!クリプトナイトアロー付属!可動式フィギュアスタンド付属!全高:約160mm最高のフォルムと抜群の可動領域を両立!最強のアクションフィギュア!MAFEXに『TheDarkKnightReturns』の「SUPERMAN」が登場!表情の異なる2種の頭部付属!ワイヤー入り布製マント使用!クリプトナイトアロー付属!可動式フィギュアスタンド付属!全高約160mm。
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