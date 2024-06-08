「経営の行動科学」と「組織の行動科学」R・リッカート著（2冊一括）

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商品詳細
下記2冊を一括でお譲りします。どちらも、その分野での古典ともいうべき名著で、今ではほぼ入手不可能かと思われます。大学院生・研究者の方に特におすすめです。①「経営の行動科学」Ｒ・リッカート著 三隅二不二訳昭和39年10月26日初版発行昭和53年6月20日24版発行ダイヤモンド社②「組織の行動科学」Ｒ・リッカート著 三隅二不二訳昭和43年7月25日初版発行ダイヤモンド社〇状態：2冊とも経年劣化による全体的な紙やけがあります。しかしながら（当方が確認した範囲では）内部には書き込みはなく、読むのには全く支障はありません。
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