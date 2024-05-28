Bach CORP.メガトーン6 1/2AL　トロンボーン太管用マウスピース

ご覧いただき、有難うございます。Bach社製トロンボーン（ユーフォニアム）用マウスピース、VINCENTBACHCORP.61/2ALです。太管用で、メガトーンタイプとなります。（箱無し）旧刻印「CORP.」があり、現在は生産されていないレアものとなります。年代物なので、多少傷やメッキ剥げ箇所がありますが、使用には問題ありません。#トロンボーン#trombone



Bach 6.1/2AL マウスピース トロンボーン用 太管 【 バック 】



バック Bach トロンボーン マウスピース 6 1/2AL 銀メッキ仕上げ (太管用) 3416HAL



6-1/2AL 太管



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