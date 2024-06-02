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極美品　10th 4枚セット
商品番号 L43746862274
商品名

極美品　10th 4枚セット
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 3,462 円
在庫状況 あり

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商品詳細

逆襲のミュウツー　10th2枚七夜のジラーチ　10th時を超えたセレビィ　10th昔コレクションしていたものです。昔のカードとしては、あくまで個人的には4枚とも完品に近い美品と評価させていただいてますが、完美品や初期傷を気にされる方はお控え下さい。商品の状態は写真から判断願います。即購入オッケーです。あくまでプレイ用でお願いします。ご検討お願いします。
http://narcologia.ru/goods/rouge847510.html
http://narcologia.ru/goods/Addict360618.html
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