極美品　10th 4枚セット

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商品詳細
逆襲のミュウツー 10th2枚七夜のジラーチ 10th時を超えたセレビィ 10th昔コレクションしていたものです。昔のカードとしては、あくまで個人的には4枚とも完品に近い美品と評価させていただいてますが、完美品や初期傷を気にされる方はお控え下さい。商品の状態は写真から判断願います。即購入オッケーです。あくまでプレイ用でお願いします。ご検討お願いします。
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