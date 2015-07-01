ブラフマン のポスター（その2）

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商品詳細
グッズ種類···ポスターかなりクールなデザインの#ブラフマンのポスターです。とてもレアだと思います。ファンの方にオススメです。貼ったりしてないのでピンの跡やテープの跡はありません。個人での保管なので、完璧な新品の状態をお求めの方や神経質な方はご遠慮ください。ノークレーム・ノーリターンでお願いします。
http://narcologia.ru/goods/Stanford317173.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant77782.html
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