2冊セット　安藤美紀夫　絶版児童書

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商品詳細
みどりいろの新聞 淵上昭広タケルとサチの森 城倉好子図書館落ちなので、画像のように、蔵書印、蔵書シール、カバーシールや汚れ、傷み等全体にございます。※プライバシーのため、蔵書印名のところは伏せております。画像でもご確認ください。細かな状態にこだわらない方のみご購入ください。
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