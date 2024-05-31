2冊セット　安藤美紀夫　絶版児童書

みどりいろの新聞 淵上昭広タケルとサチの森 城倉好子図書館落ちなので、画像のように、蔵書印、蔵書シール、カバーシールや汚れ、傷み等全体にございます。※プライバシーのため、蔵書印名のところは伏せております。画像でもご確認ください。細かな状態にこだわらない方のみご購入ください。



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