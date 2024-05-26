マフェックス No.196 MAFEX ROBOCOP 2

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商品詳細
メディコム・トイシリーズ名マフェックス（MAFEX）原作名ロボコップ2『ロボコップ』シリーズキャラ名ロボコップ(アレックス・マーフィ)造形師島崎恭一、PERFECT-STUDIO製品仕様【サイズ】全高約160mm解説頭部原型製作：島崎恭一原型製作：PERFECT-STUDIO最高のフォルムと抜群の可動領域を両立！最強のアクションフィギュア！●特徴的な表情、メカ後頭部を完全再現！●ハンドガンは、右太ももの差し替えパーツにより格納可能！●ケイン一味に破壊されて重度の損傷を負ったバストアップパーツを付属！●可動式フィギュアスタンド付属！
http://narcologia.ru/goods/tenet806563.html
http://narcologia.ru/goods/conception987457.html
http://narcologia.ru/goods/composite737454.html
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