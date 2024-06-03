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ポケットモンスターハートゴールド
商品番号 Q55507700970
商品名

ポケットモンスターハートゴールド
ブランド名 Qankle
特別価格 税込 2,405 円
在庫状況 あり

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商品詳細

当時買って暫く遊んだ後しまっていた物で、使用する予定が今後ないため出品いたします。素人目ではありますが外箱に擦れ傷や折れ目がほぼ無いため状態はかなり良い方だと思います。ポケウォーカーもゲームソフトも動作確認済みです。トラブル回避の為電池は抜いて発送いたします。あくまで中古品の出品ですので神経質な方はご遠慮ください。
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