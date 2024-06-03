PSP-3000 本体 ブルー⭐︎外装画面美品です！バッテリー欠品です！動作OK！

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商品詳細
●動作確認済みです。（バッテリー欠品の為、ACアダプターから電源取っての動作確認になります）●付属品PSP-3000本体（バイブラントブルー）、ACアダプター、電源ケーブル、印刷物、箱（内箱あり）●本体の状態⚠️訳あり品の理由⚠️バッテリー欠品になります。外装画面は綺麗で美品だと思います。画面にはフィルム貼ってますので剥がせば綺麗です。外装は概ね綺麗ですがバッテリーカバー部に多少擦り傷あります。箱もパリッとしていて美品です。●その他バッテリー欠品ですが比較的綺麗な3000です！箱説明書付きですのでこの機会に是非！
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