★最終値下げ済！ 戦国合戦絵屏風集成 第一巻 川中島合戦図・長篠合戦図

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商品詳細
「戦国合戦絵屏風集成第一巻」・川中島合戦図・長篠合戦図 中央公論社昭和55年発行ですが、外箱以外はかなり良い状態だと思います。最終写真にある通り、五巻島原合戦図以外は揃っていますので、興味のある方はコメントを下さい。※購入時の金額¥15,000宜しくお願いします。
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