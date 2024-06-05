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商品詳細
使用感のある古本になります書き込みにした跡が数ページありますスレ、ヘコミがあります日本オペレーションズ・リサーチ学会40周年記念経営科学のニューフロンティア1数理計画における並列計算山川栄樹福島雅夫朝倉書店本体4900円（税別）ISBN97842542751172001年1月20日第1版1刷防水対策のみの簡易包装になります「数理計画における並列計算」福島雅夫/伊理正夫#福島雅夫#福島_雅夫#伊理正夫#伊理_正夫#本#工学・工業／一般
http://narcologia.ru/goods/moisture592269.html
http://narcologia.ru/goods/flight776228.html
http://narcologia.ru/goods/traverse805226.html
数理計画における並列計算
数理計画における並列計算 (経営科学のニューフロンティア)
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