山口百恵 MOMOE LIVE PREMIUM 　 CD ・DVD

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商品詳細
「MOMOELIVEPREMIUM」山口百恵定価:￥22000#山口百恵#CD・DVD新品未開封です。断捨離のため出品します。止めてあるテープのところが経年による痛みあり、(写真4枚目)そのため未使用に近いにしております。ご縁がありますと嬉しいです。
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