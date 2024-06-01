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PlayStation4 CUH-21000a ブラック
商品番号 K64841522523
商品名

PlayStation4 CUH-21000a ブラック
ブランド名 プレイステーション4
特別価格 税込 6,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PS4の高い描写力と処理性能によって、臨場感あふれる映像表現、没入感の深いゲーム体験を提供します。さらに、ボタンひとつで自分のゲームプレイを世界に発信したり、世界中のプレイヤーとコミュニケーションを取ったりと、ネットワークを介した楽しみも。ゲーム以外にも、インターネット接続したPS4とご家庭のテレビを繋げば、動画配信サービス「Amazonビデオ」で、最新の映画やドラマ、アニメやバラエティ番組を楽しめます。コンパクトになったPS4で、斬新なアイデアが詰まったゲームの数々をお楽しみください。型番:CUH-2100AB01仕様メモリ:GDDR58GBハードディスク:500GB×1※1外形寸法:約265mm×39mm×288mm(幅×高さ×奥行き)(最大突起含まず)質量:約2.0kg光学ドライブ(読み出し専用):BD6倍速CAV/DVD8倍速CAV入出力:Super-SpeedUSB(USB3.1Gen1)ポート×2/AUXポート×1電源:AC100V,50/60Hz消費電力:最大165W動作環境温度:5℃-35℃数日前まで使用していたので問題なく遊べると思います。本体に少し傷がありますが、プレイに問題はありません。
http://narcologia.ru/goods/peroration586415.html
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http://narcologia.ru/goods/freezer274698.html
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