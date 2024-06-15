サイヴァリア コンプリートエディション 攻略DVD同梱版

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商品詳細
主人が実家から持って来たPlayStation2のソフトです。・ケースには目立ちませんがやや傷あり・ソフト裏面キズ無し・動作未確認・ケース、説明書あり中古品になりますので、ご理解の上ご購入お願い致します。●他にもゲームソフトを出品しております。 宜しければご覧ください。「サイヴァリアコンプリートエディション攻略DVD同梱版」定価:￥7800#ゲーム#シューティング#PlayStation2#PlayStation_2#Other
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