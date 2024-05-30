【成約予定品】PlayStation3 説明書、コントローラー2個付き

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SONYPlayStation3CECH-4200Bcolor:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation3ポータブル・据置タイプ:据置タイププレステ3本体、プレステ3コントローラー2個、プレステ3用ゲーム2本のセットです。2023.8.16動作確認済み◎本体起動の為のケーブル類は全て揃っております。ゲームもあるのですぐに遊べます。引っ越してから全く使うことなく眠っていた為、今回出品致します。初期化を行った上で発送致します。型番:CECH-4200B付属品:・本体説明書・コントローラー2個・本体電源ケーブル1本・本体接続コード1本・コントローラー充電ケーブル1本・PS3用ソフト2本箱なし。中古品のため,細かな傷はありますが、大きなモノは無く比較的状態は良いと思います。神経質な方はお控えください。ソフトだけ残しても持て余す為、セットでお譲りさせて下さい。お値引きの相談もどうぞお気軽に！