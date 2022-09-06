矢沢永吉　1982P.M.9　LIVE　CD

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貴重な帯有り。プラケース新品交換済み廃盤 入手困難盤面良好ほとんど無傷。再生確認済み。歌詞カードも使用感ほぼなし。全体的にとてもコンデションの良い商品です。廃盤CD中古であることをご理解下さい。神経質な方は、ご遠慮下さい。「PM9」を発表し、そのアルバムを引っさげたツアーの武道館二日目のライブ音源。バックのメンバーは、DOOBIEBROTHERSから、ジョン・マクフィーキース・ヌードセンボビー・ラカインドが参加し、他にもアメリカのトップミュージシャンが参加。収録曲1.ロッキン・マイ・ハート2.キャン・ゴー3.シュガー・ダディー4.プリティー・ウーマン5.50%ドリーム6.トライン・トゥ・ファインド・マイ・ウェイ・ホーム7.抱かれたい，もう一度8.ヨコハマ・フォギー・ナイト9.ユー10.ヘイ・ボビー11.イエス・マイ・ラヴ12ロック・ミー・トゥナイト13.ウィズアウト・ユー14.熱帯夜15.ラハイナ#矢沢永吉 #P.M.9 #LIVE #CD#ロック#邦楽#廃盤