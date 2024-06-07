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Newニンテンドー3DS LL メタリックブラック
商品番号 U97694926018
商品名

Newニンテンドー3DS LL メタリックブラック
ブランド名 ニンテンドー3DS
特別価格 税込 7,310 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2014年頃購入。2年ほど使用し、箱に入れた状態で保管。動作確認済み。外箱に傷がありますが、本体はケースに入れて使用しいてたため綺麗な状態です。画面も上下共にフィルムを貼ってある状態です。タッチペンもあまり使用していないため、緩くなっていません。スタートガイド、取扱説明書、保証書(未記入)、ARカード(未開封)がついています。本体を梱包する袋がないため、別の梱包材で梱包しお送りします。充電器はつきませんが、充電した状態でお送りします。「Newニンテンドー3DSLLメタリックブラック」任天堂定価:￥18800#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS
http://narcologia.ru/goods/sci-fi208947.html
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