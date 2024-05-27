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PlayStation®Vita ソウルサクリファイス プレミアムエディション
商品番号 P24351527829
商品名

PlayStation®Vita ソウルサクリファイス プレミアムエディション
ブランド名 プレイステーションヴィータ
特別価格 税込 8,460 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PlayStationVitaSOULSACRIFICEPREMIUMEDITIONPCH-1000「PlayStation®VitaWi-Fiモデルソウルサクリファイスカラー」プレイステーションヴィータpsvitaのソウルサクリファイス限定モデルです。■状態問題なくゲーム出来ました。システムソフトウェア:3.73液晶に数箇所小キズあり。発色は良好でヤケもありません。裏面はスレはありますが、比較的綺麗な状態かと思います。■付属品本体のみ■注意点※素人による撮影の為、画像は光の反射などで色合いや風合いに少し違いがある場合がございますがご理解ご了承ください。※自宅保管のため、多少の汚れがある可能性がございます。神経質な方のご購入はお控えください。※上記の説明文をご理解の上、ご購入をお願いいたします。※あくまで一度人の手に渡った中古品のため、初期不良以外の返品等の対応はしていないことを御承知おきの上、ご購入をお願いします。※すり替え防止のため、シリアルを控えております。※緩衝材で保護し、発送いたします。
http://narcologia.ru/goods/Sydney405849.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral950932.html
http://narcologia.ru/goods/update326195.html
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