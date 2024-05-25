Newニンテンドー2DS LL ブラック×ターコイズ 本体　 箱付き

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商品詳細
Newニンテンドー2DSLLブラック×ターコイズ■■付属品■■⚪︎本体⚪︎タッチペン⚪︎外箱、内箱⚪︎ARカード⚪︎かんたんスタートガイド⚪︎SDカード（16GB）動作確認済み 初期化済み 即購入可 写真の確認お願いいたします。写真の物が全てになります。他のソフト・ゲーム機、複数のご購入でお気持ち程度のお値下げができる場合があります！↓こちらをタップすると見やすいページに#ゆんゆん5656GAME【梱包・発送】水濡れ防止のビニール袋に入れ、プチプチにて梱包し、メルカリ便にて匿名発送させていただきます。■ご注意自宅保管になりますので、神経質な方のご購入はお控えください。
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