ストリートファイター6 PS5

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PS5ソフトのストリートファイター6になります。何度か起動した程度になります。二枚目の画像の通りパッケージに少し傷があります。それ以外は問題などはないと思いますが気にする方はご購入を控えてください。値下げなどの要望は受け付けません。#ゲーム#アクション#PlayStation5#PlayStation_5#PS5