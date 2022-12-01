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ストリートファイター6 PS5
商品番号 L61142034603
商品名

ストリートファイター6 PS5
ブランド名 プレイステーション5
特別価格 税込 2,580 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PS5ソフトのストリートファイター6になります。何度か起動した程度になります。二枚目の画像の通りパッケージに少し傷があります。それ以外は問題などはないと思いますが気にする方はご購入を控えてください。値下げなどの要望は受け付けません。#ゲーム#アクション#PlayStation5#PlayStation_5#PS5
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