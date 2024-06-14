【FF15】PS4 本体 FF15 LunaEdition 【説明必読】

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商品詳細
PS4FF15LunaEditionモデル本体の販売となります。容量1TBセット内容・PS4LunaEdition本体・ファイナルファンタジー15ソフト・HDMIケーブル・電源コード箱はありません。また、コントローラーは状態が悪いため付属しておりません。ご注意ください。その分価格を抑えて提供させて頂きたいと考えています。本体に関しては目立った傷などはございませんので、「他人がベタベタ触った手垢まみれのコントローラーなんかそもそも要らん」という方は是非御検討ください。なお説明を最後まで読んでくださったお礼として1000円は値引きいたします。それ以上の値引きをご希望の場合はメッセージをお願いします。
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