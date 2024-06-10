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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。松本零士先生の貴重な資料「美女幻影=IllusionofBeauty」です。新品を購入して、棚に保管してきました。ほとんど開いたことがないので、折れや汚れは見当たりませんが、光の具合によって微細な擦れ傷が見えます。中古品ですので、これら状況をご理解の上で、ご検討お願いいたします。#松本零士#松本_零士#本#生活／諸芸・娯楽
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「松本零士の美女幻影 = Illusion of Beauty」
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