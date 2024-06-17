Me.Children DVD 未開封品含む　6セット

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商品詳細
・Mr.childrenIt'sAWonderfullWorldOnDec212002年7月、桜井和寿を襲った突然のアクシデント...それに伴う全国ツアーの全公演中止。それから5ヶ月...2002年12月21日、再び彼らはステージに立った。横浜アリーナに1万3000人を動員して行なわれたMrChildren一夜限りのスペシャルライブ映像・Mr.ChildrenTour2004シフクノオト「Sign」のほか、「終わりなき旅」「名もなき詩」「Everything(it'sYou)」「InnocentWorld」「TomorrowNeverKnows」など、彼らの代表曲を網羅した全22曲入り・Mr.ChildrenDomeTour2005\"ILoveYou\"FinalInTokyoDome「Sign」「andIloveyou」「未来」「ランニングハイ」）を中心に、「innocentworld」「名もなき詩」「ラララ」「ファスナー」他、全24曲入り・Mr.Children/SplitTheDifference2週間限定で公開された2010年のMr.Childrenの軌跡。音楽ドキュメンタリー「SplitTheDifference」“完全版”（DVD+CD)・Mr.ChildrenTour2011“SENSE”「SENSE」「HOWL」「I」「365日」「ロックンロールは生きている」「擬態」「Prelude」「Forever」「fanfare」に加え、震災の後に生まれた「かぞえうた」など全23曲入り・Mr.ChildrenDOME\u0026STADIUMTOUR2017Thanksgiving25⚠️新品未開封25年分の“Thanks”を詰め込んだ、総再生時間400分の“モンスターDVD”作品をリリース!大ヒット曲「シーソーゲーム～勇敢な恋の歌～」「名もなき詩」「GIFT」「Sign」「ヒカリノアトリエ」「innocentworld」「HANABI」「足音 ～BeStrong」「ランニングハイ」「ニシエヒガシエ」「himawari」「掌」「終わりなき旅」を含む全25曲入り※バラ売り不可
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