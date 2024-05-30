

ICD10 疾病、傷害及び死因の統計分類提要 第1巻、第3巻 2つセット ICD10 疾病、傷害及び死因の統計分類提要 第1巻、第3巻 2つセット



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「疾病、傷害及び死因の統計分類提要第1巻」定価:¥8000「疾病、傷害及び死因の統計分類提要第3巻」厚生労働省大臣官房統計情報部定価:￥9000第1巻は、マーカー、線を引いているところが数ページございます。(写真3.4枚目)第3巻は、書き込みは確認したところありませんでしたが、少しページが折れています。(写真5枚目)中古品になりますので、ご理解頂ける方のみご購入お願い致します。#厚生労働省大臣官房統計情報部#本#社会／経済・金融