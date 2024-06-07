新品 未開封 矢沢永吉 スカジャン リバーシブル ブラック size S

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42,800円→35,800円値引き新品未開封矢沢永吉 リバーシブルスカジャンとなります。2006年〜2007年頃に、二着購入しました。一着はコレクションに取っておいた物です。サイズは、Sサイズです。表は黒色 裏はシルバー色です。少し小さめが、カッコいいと思いSを着用しておりました。参考までにわたしは、身長170㎝体重60㎏です着用感は少し小さめです。表面裏面全部、刺繍でかなりカッコいいです。写真7枚目より私物のもので、参考画像です。お送りするのは、未開封品となります。