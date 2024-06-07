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新品 未開封 矢沢永吉 スカジャン リバーシブル ブラック size S
商品番号 M55849976788
商品名

新品 未開封 矢沢永吉 スカジャン リバーシブル ブラック size S
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 15,050 円
在庫状況 あり

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商品詳細

42,800円→35,800円値引き新品未開封矢沢永吉　リバーシブルスカジャンとなります。2006年〜2007年頃に、二着購入しました。一着はコレクションに取っておいた物です。サイズは、Sサイズです。表は黒色　裏はシルバー色です。少し小さめが、カッコいいと思いSを着用しておりました。参考までにわたしは、身長170㎝体重60㎏です着用感は少し小さめです。表面裏面全部、刺繍でかなりカッコいいです。写真7枚目より私物のもので、参考画像です。お送りするのは、未開封品となります。
http://narcologia.ru/goods/septet31919.html
http://narcologia.ru/goods/freshman804456.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce213655.html
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