斑鳩 IKARUGA Switch版 Nintendo Switch ソフト



名作STG『斑鳩 IKARUGA』Switch＆PS4パッケージ版が9月24日に数量限定 ...



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斑鳩 IKARUGA』数量限定パッケージ版が6月29日に再販決定。3Dメタル ...



Nintendo Switchで縦スクロールSTGの名作「斑鳩 IKARUGA」が配信された ...



2022春大特価セール！ 新品未開封 斑鳩 IKARUGA switch版 家庭用ゲーム ...



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商品の説明斑鳩 IKARUGAswitch新品 未開封即購入OKです。シューティングの常識を覆した名作「斑鳩IKARUGA」NintendoSwitchパッケージ版自機、敵、及び弾の全てに「白」と「黒」の属性を持たせたシステムを採用し、洗練かつ緻密にデザインされた5つのステージと激しいボスとの戦闘、本作を際立たせる壮大な３DグラフィックスとBGMなど、今までのシューティングゲームの概念を打ち破ったシステムで、今でも多くのユーザーを魅了している「斑鳩IKARUGA」・・・2020年に発売した豪華特典付きパッケージ版が新規アートパッケージで再販【特典内容】リバーシブルジャケット説明書特製化粧箱MetalEarth「IKARUGA」特製ステッカー#斑鳩#IKARUGANintendoSwitchニンテンドースイッチPikii