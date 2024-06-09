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斑鳩 IKARUGA Switch版 Nintendo Switch ソフト
商品番号 W39720854506
商品名

斑鳩 IKARUGA Switch版 Nintendo Switch ソフト
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 3,412 円
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商品詳細

商品の説明斑鳩　IKARUGAswitch新品　未開封即購入OKです。シューティングの常識を覆した名作「斑鳩IKARUGA」NintendoSwitchパッケージ版自機、敵、及び弾の全てに「白」と「黒」の属性を持たせたシステムを採用し、洗練かつ緻密にデザインされた5つのステージと激しいボスとの戦闘、本作を際立たせる壮大な３DグラフィックスとBGMなど、今までのシューティングゲームの概念を打ち破ったシステムで、今でも多くのユーザーを魅了している「斑鳩IKARUGA」・・・2020年に発売した豪華特典付きパッケージ版が新規アートパッケージで再販【特典内容】リバーシブルジャケット説明書特製化粧箱MetalEarth「IKARUGA」特製ステッカー#斑鳩#IKARUGANintendoSwitchニンテンドースイッチPikii
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