リザードン　006/024　PSA10　ポケモンカード　名探偵ピカチュウ

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商品詳細
数ある商品からこちらの商品をご覧頂き有難う御座います。商品の状態は素人目には問題御座いませんが、写真から判断お願い致します。もし他に必要な写真が御座いましたら、気兼ねなくご相談下さい。PSA鑑定とは、世界で最も信用されている真贋・評価鑑定サービス会社が、10段階で評価を行うサービスのことです。ご希望が御座いましたら、ご入金後PSA鑑定番号をお伝えする事も可能です。PSAのケースに入った状態のまま、段ボールで挟み緩衝材で包み発送致します。〈英語〉2019P.M.JPN.SUN\u0026MOON#6CHARIZARDGEMMTDETECTIVEPIKACHU10
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