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- *① ザッカ 1/144 自衛隊制式装備コレクション1 迷彩カラー 6種
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商品詳細
ザッカPAP1/144自衛隊制式装備コレクションVol.1迷彩カラーVer.6種セット・90式戦車（機甲科装備）・99式弾薬給弾車 （野戦特科装備）・203㎜自走榴弾砲 （野戦特科装備）・施設作業車（施設科装備）・88式地対艦誘導弾 （野戦特科装備）・高機動車+120ミリモーター （普通科装備）以上6点、台座ベース付開封保管品外箱なしリーフレット各1枚付属詳細は画像にてご確認下さい。十分ご納得の上ご購入をお願いいたします。他にも多数出品しておりますので下記ご覧下さい。#じゃかじゃんおもちゃ#じゃかじゃんミリタリー#じゃかじゃん戦車No.2301029-60
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