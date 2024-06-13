YAMAHA クラリネット YCL-32 ハードケース付き

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商品詳細
YAMAHAクラリネットYCL-32です。YCL30番台、300番台は、グラナディラ製（木製）の中級モデルです。プラスチック製の20、200番台よりもずっしりとしていて高級感がありますよ。【内容】・ヤマハ YCL-32本体（上管・下管・ベル・バレル）・マウスピース（セルマー・パリ社製）・リガチャー・リード1本・ハードケースロゴマークの印字はキレイです。キーの表面にところどころシミ、サビなどの使用感がみられます。コルクやタンポにすり減りや変色が見られるため、正確な音を出すためには楽器店で調整してもらうことをおすすめします。載せられる範囲でタンポの写真もありますので、ご確認お願いいたします。中古品であることをご理解いただき、気になる方は楽器店に持ち込んで調整してもらってください種類...クラリネットアクセサリー・パーツ...ケースレベル...中級者
http://narcologia.ru/goods/peroration570015.html
http://narcologia.ru/goods/preference346038.html
http://narcologia.ru/goods/conception681257.html
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