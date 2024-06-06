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- 特売中、早い者勝ち、115) 近江八景(城) 6尺×0.8寸｜ 内装 欄間
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商品詳細
インテリアや内装などご自由にお使いになれます。材質 米杉サイズ 6尺×1尺×0.8寸（180ｃｍ×30ｃｍ×2.5ｃｍ）＊表とウラ両方彫ってあります。新品・未使用品(まだどこの家にも入れたことのない欄間)です。欄間としてお使いの際は、建具屋さん・木工所さんにお願いしてください。現場の寸法に合うように調整しろが残してあります。ご質問やお問合せ、ご相談ください。発送の場合は、仮枠(お使いの際に破棄してください)に入れて西濃運輸または佐川急便で発送いたします。（関東到着目安：今日発送⇒3日後到着）欄間一筋50年 彫刻欄間の高原銘木店12.9（0522）
http://narcologia.ru/goods/appendectomy614353.html
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