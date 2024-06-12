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ポケモンカード　ブラッキー　プロモカード
商品番号 O42865636915
商品名

ポケモンカード　ブラッキー　プロモカード
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 4,920 円
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商品詳細

長場雄YUNAGABAプロモ　ブラッキー　ナガバ即購入可能です。開封後に即スリーブ、ローダーに入れました。画像確認お願いします。トラブル防止のためプレイ用とお考えください。※神経質な方は購入をお控え下さい。種類...ポケモンカード(ポケカ)特徴...プロモーションカード(PR)種類ポケモンカード(ポケカ)nagabaブラッキー　プロモNAGABAブラッキー　プロモポケモンカードブラッキープロモ長場雄YUNAGABAイーブイ
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