History 日本製　直接引き取り限定

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商品詳細
過去に売れましたが運送ミスによって帰ってきました。再出品いたします。タイプ···ストラトキャスタータイプ平日夜、土日で引渡し致します。受け取り日 概ね1週間以内に三重県津市までお願いします。双方予定を相談の上引渡し致します。
http://narcologia.ru/goods/monophonic661012.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate34077.html
http://narcologia.ru/goods/injure363467.html
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