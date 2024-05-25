History 日本製　直接引き取り限定

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過去に売れましたが運送ミスによって帰ってきました。再出品いたします。タイプ···ストラトキャスタータイプ平日夜、土日で引渡し致します。受け取り日 概ね1週間以内に三重県津市までお願いします。双方予定を相談の上引渡し致します。