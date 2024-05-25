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History 日本製　直接引き取り限定
商品番号 L27630252211
商品名

History 日本製　直接引き取り限定
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 4,501 円
在庫状況 あり

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商品詳細

過去に売れましたが運送ミスによって帰ってきました。再出品いたします。タイプ···ストラトキャスタータイプ平日夜、土日で引渡し致します。受け取り日　概ね1週間以内に三重県津市までお願いします。双方予定を相談の上引渡し致します。
http://narcologia.ru/goods/monophonic661012.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate34077.html
http://narcologia.ru/goods/injure363467.html
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