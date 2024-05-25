【炭化窯変壺】福田忠夫作・壺

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商品詳細
カラー···ブラウン種類···壺ご覧いただきありがとうございます佐賀県の陶芸家・無名窯の福田忠夫作の炭化窯変の壺ですほとんど開封せずに大切に保管していました状態は非常に良いです サイズ・・・高さ28cm直径15cm 口径12cm（素人採寸）＃共箱付きです＃返品は、お受けしておりません ので、よくご検討の上ご購入を お願いいたします
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