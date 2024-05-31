EXILE amazing World 岩田剛典フリスビー

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EXILEEXILETRIBE三代目三代目JSOULBROTHERSfromEXILETRIBE岩田剛典岩ちゃんコロナ前でEXILEAmazingWorldtourで岩ちゃんが直接投げたフリスビーです。(サイン入り)ファン卒業の為。ファンの方の元に届きますように。大切にしてくださる方の元へお届け出来れば幸いです。惜しみありの気持ち込めてこの値段でさせていただきます。m(__)m(値下げ交渉多少ですが⭕️)公式★★★★★〇即購入⭕️〇写真にある通りの傷等ございます。※素人保管、またツアーの際にメンバーが直接投げて飛ばしていたため初傷等ある場合がございます。ご理解の上ご購入よろしくお願い致します。グッズ種類···その他