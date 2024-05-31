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商品詳細
とても太い歪みエフェクターです。ノイズも少なく何も問題ないエフェクターですが、なかなか演奏しているジャンル的に使う場面が少ないので出品しました。箱が見つからなかったので本体のみとなります。ところどころ少し傷がみられますが、通常使用ついては問題ございません。#Bogner#EcstasyRedMini定価:36000円種類···エフェクター・プロセッサー
http://narcologia.ru/goods/cryptographic248537.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox422839.html
http://narcologia.ru/goods/calling749550.html
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Bogner / Ecstasy Red MINI
Bogner Ecstasy RED mini ディストーション
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Bogner Ecstasy Red Mini ｜イケベ楽器店
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