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AKG WMS40 MINI VOCAL SET(JP2)
商品番号 I14803870442
商品名

AKG WMS40 MINI VOCAL SET(JP2)
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

AKGWMS40PROMINIVOCALSET(JP2)マイク、受信機、アダプター、取扱説明書箱はございません。室内で数回使用しました。受信機の保護ビニールが購入時のままです。目立ったキズや汚れはございません。緩衝材で梱包、発送致します。綺麗な状態ですが、中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願い致します。#AKGマイク#AKGWMS40PROMINIVOCALSET_JP2_#ワイヤレスマイク
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