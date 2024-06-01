AKG WMS40 MINI VOCAL SET(JP2)

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AKGWMS40PROMINIVOCALSET(JP2)マイク、受信機、アダプター、取扱説明書箱はございません。室内で数回使用しました。受信機の保護ビニールが購入時のままです。目立ったキズや汚れはございません。緩衝材で梱包、発送致します。綺麗な状態ですが、中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願い致します。#AKGマイク#AKGWMS40PROMINIVOCALSET_JP2_#ワイヤレスマイク