☆ROCK’NTOUR'75ツアーパンフレット☆ROCK’NTOUR’77パンフ？☆ROCK’NTOUR’81「ストリッパー」パンフレット☆ストリッパー写真集☆JULIECONCERTTOUR’84パンフレット☆ROCK’NTOUR'80press号外版＊知人からの頼まれものですので詳しくは分かりません＊ストリッパー写真集はビスタベストテンと言う番組で昔当たったそうです＊状態はどれも汚れ、折れ、傷み有りです！！＊バラ売りはしません＊最後の写真の状態で段ボールにいれます状態はとても悪いので気にされる方はご遠慮くださいご質問がありましたら購入前にお願いします



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