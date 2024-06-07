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- 【美品】SHURE コンデンサーマイク MV88 iPhone iPad対応
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商品詳細
1年前程に購入し、数回使用しました。目立った傷などなく、綺麗な状態かと思います。ただし一度人に渡ったものなので、神経質な方は購入をご遠慮ください。ShureMOTIVMV88LightningDigitalStereoCondenserMicrophoneライトニングステレオコンデンサーマイクロフォンiPhone/iPod/iPad種類···マイク
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