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【レア日本製】BOSS CE-3 Chorus 山下達郎
商品番号 K67098494781
商品名

【レア日本製】BOSS CE-3 Chorus 山下達郎
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 3,589 円
在庫状況 あり

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商品詳細

山下達郎やhideの使用で有名な名機です。サウンドはCE-2と遜色なく、澄んでいながらゆらぎのある優秀なコーラスエフェクターです。長いBOSSの歴史で最も特徴的な事件として、生産工場が日本から台湾に移転したのですがCE-3も発売中に生産が台湾工場へ移転したため、こちらはすでに生産終了しているモデルで日本製という珍しいレアなコレクションアイテムでもあります。最近人気沸騰の商品。中古品をご理解頂ける方で宜しくお願いします。自宅保管、ほとんど使っていません。靴などでも踏んでません。動作確認済みです。箱はございません。経年劣化でゴムの部分だけ少し削れてますが動作には全く影響ありません。値下げの要請はご勘弁願います。発送は基本的に週末を予定しています。お日にちにを頂く場合もございます。ご理解願います。#エフェクター
http://narcologia.ru/goods/traverse561726.html
http://narcologia.ru/goods/preference81038.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful670151.html
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