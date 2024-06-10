【レア日本製】BOSS CE-3 Chorus 山下達郎



山下達郎のライブ用ペダルボード | ギター・マガジンWEB｜Guitar magazine



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BOSS CE-3 ー 山下達郎ギターカッティングの必需品！タツローサウンドの秘密に迫ります！How to make TATSURO YAMASHITA's guitar sound?【試奏家タロー】



Mickey51 on X:



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山下達郎の名曲「SPARKLE」BOSSのCE-3で弾いてみた 。※本人使用機材



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ビッグ・マフ郎 on X:



BOSS CE-3 コーラス エフェクター 使用に問題なし 山下達郎使用-



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全体的に状態が悪い】BOSS ボス コーラス CE-3 Chorus ギター ...



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山下達郎やhideの使用で有名な名機です。サウンドはCE-2と遜色なく、澄んでいながらゆらぎのある優秀なコーラスエフェクターです。長いBOSSの歴史で最も特徴的な事件として、生産工場が日本から台湾に移転したのですがCE-3も発売中に生産が台湾工場へ移転したため、こちらはすでに生産終了しているモデルで日本製という珍しいレアなコレクションアイテムでもあります。最近人気沸騰の商品。中古品をご理解頂ける方で宜しくお願いします。自宅保管、ほとんど使っていません。靴などでも踏んでません。動作確認済みです。箱はございません。経年劣化でゴムの部分だけ少し削れてますが動作には全く影響ありません。値下げの要請はご勘弁願います。発送は基本的に週末を予定しています。お日にちにを頂く場合もございます。ご理解願います。#エフェクター