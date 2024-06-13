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抹茶茶碗　抹茶椀　' 干支茶碗　辰　龍　' 京焼　茶道具
商品番号 B79431010358
商品名

抹茶茶碗　抹茶椀　' 干支茶碗　辰　龍　' 京焼　茶道具
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 2,455 円
在庫状況 あり

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商品詳細

京焼の新品未使用品のお茶碗です。ご質問がありましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。紙箱に入れて発送致します。(紙箱の状態は、私の出品一覧ページにサンプルで上げてますのでそちらをご確認くださいませ。)------------------※おまとめ送料割引できます2点おまとめ購入の場合→500円お値引き3点おまとめ購入の場合→1200円お値引き------------------抹茶茶碗茶碗茶道茶道具カフェオレボール京焼干支辰龍干支抹茶茶碗
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