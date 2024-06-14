■■■商品説明■■■静かに色とりどりに艶やかさを競う秋の草花。絶妙の構図と緻密な線描で、秋の風情を見事に描きあらわした作品です。年中掛けや贈答用としてご使用していただけます。【ご参考】小栗春峰(おぐりしゅんぽう)松風会会員。得意画：花鳥。美術年鑑掲載。＜状態＞少し経年の汚れ、シミ、シワなどございます。(写真参照)状態は画像でご判断お願い致します。商品は画像のもので全てです。こちらは中古品になりますので、充分ご理解のうえご購入よろしくお願いします。■■■サイズ(実測)■■■本体：長さ約189cm幅約59cm



掛軸 小栗春峰『秋草』日本画 絹本 肉筆 共箱付 美品 掛け軸 x02554 | フリマアプリ ラクマ



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