

バッカス Bacchus エレキギター BSH-900 値引可能 ＼半額SALE／ 16170 ...



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タイプ···ストラトキャスタータイプアクセサリー・パーツ···チューナーアクセサリー・パーツ···ピックホルダーアクセサリー・パーツ···その他BacchusバッカスのエレキギターBSH-900です。2023年の7月にサブ機として新品で購入し、自宅にて少し弾きましたが、ペットの手術費用が必要になり、すぐに売却したいです。できる限りのお値引をさせて頂きます。保護シートなどもまだ剥いていない新品に近い状態です。出品に際し、知り合いのギターショップでメンテナンスをして頂きました。状態などは問題なく、到着後すぐに弾けます。フレッドの減りはほぼ無く、ネックの反りも無いです。プチプチなどで梱包し、160サイズのダンボールに丁寧に梱包、発送させて頂きます。チューナー、VOXのミニアンプをおまけで付けさせて頂きます。ノークレームノーリターンでよろしくお願いします。多少のお値引でしたら可能ですので、お気軽にお問い合わせください。