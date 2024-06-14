  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
バッカス Bacchus エレキギター BSH-900 値引可能
商品番号 T35984115620
商品名

バッカス Bacchus エレキギター BSH-900 値引可能
ブランド名 バッカス
特別価格 税込 16,170 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

タイプ···ストラトキャスタータイプアクセサリー・パーツ···チューナーアクセサリー・パーツ···ピックホルダーアクセサリー・パーツ···その他BacchusバッカスのエレキギターBSH-900です。2023年の7月にサブ機として新品で購入し、自宅にて少し弾きましたが、ペットの手術費用が必要になり、すぐに売却したいです。できる限りのお値引をさせて頂きます。保護シートなどもまだ剥いていない新品に近い状態です。出品に際し、知り合いのギターショップでメンテナンスをして頂きました。状態などは問題なく、到着後すぐに弾けます。フレッドの減りはほぼ無く、ネックの反りも無いです。プチプチなどで梱包し、160サイズのダンボールに丁寧に梱包、発送させて頂きます。チューナー、VOXのミニアンプをおまけで付けさせて頂きます。ノークレームノーリターンでよろしくお願いします。多少のお値引でしたら可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit839886.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle587866.html
http://narcologia.ru/goods/financier58060.html
バッカス Bacchus エレキギター BSH-900 値引可能
バッカス Bacchus エレキギター BSH-900 値引可能 ＼半額SALE／ 16170 ...
バッカス Bacchus エレキギター BSH-900 値引可能
BSH-900ASH/RSM (Bacchus / バッカス) エレキギター
バッカス Bacchus エレキギター BSH-900 値引可能
BSH-900ASH/RSM (Bacchus / バッカス) エレキギター
バッカス Bacchus エレキギター BSH-900 値引可能
BSH-900ASH/RSM (Bacchus / バッカス) エレキギター
バッカス Bacchus エレキギター BSH-900 値引可能
BSH-900ASH/RSM (Bacchus / バッカス) エレキギター
バッカス Bacchus エレキギター BSH-900 値引可能
レア⭐︎novation初代BassStationビンテージアナログシンセサイザー 2022新商品
バッカス Bacchus エレキギター BSH-900 値引可能
BSH-900ASH/RSM (Bacchus / バッカス) エレキギター
バッカス Bacchus エレキギター BSH-900 値引可能
GW限定値下げ ソプラノサックス YSS-875S custom 廃盤 希少 売り切れ ...
バッカス Bacchus エレキギター BSH-900 値引可能
BSH-900ASH/RSM (Bacchus / バッカス) エレキギター
バッカス Bacchus エレキギター BSH-900 値引可能
Gibson Les Paul Special DC 2011 今季一番 108000円引き cjd.ma-日本 ...
バッカス Bacchus エレキギター BSH-900 値引可能
BSH-900ASH/RSM (Bacchus / バッカス) エレキギター
バッカス Bacchus エレキギター BSH-900 値引可能
BSH-900ASH/RSM (Bacchus / バッカス) エレキギター
バッカス Bacchus エレキギター BSH-900 値引可能
Bacchus BSH-900ASH/RSM STB（新品特価/送料無料）【楽器検索デジマート】
バッカス Bacchus エレキギター BSH-900 値引可能
BSH-900ASH/RSM (Bacchus / バッカス) エレキギター
バッカス Bacchus エレキギター BSH-900 値引可能
エレキギター（レッド/赤色系）の通販 900点以上（楽器） | お得な新品 ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru