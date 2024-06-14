新品未開封　匿名配送　吉野北人　LDHオフィシャルショップ限定　ランペ　トレカ

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新品未開封の匿名配送です。吉野北人のLDHオフィシャルショップ限定オリジナル特典のトレーディングカードになります。初期傷等はご理解の上、ご購入お願いします。新品のクリアファイルに挟んで発送します。硬質ケースをご希望の場合は＋100円になります。その場合、コメントお願いします。#ランペ#THERAMPAGE#トレカ#クリアトレカ#吉野北人#aのランペ出品物川村壱馬 吉野北人 長谷川慎 藤原樹 神谷健太RIKULIKIYA龍 岩谷翔吾 浦川翔平 後藤拓磨 陣 鈴木昂秀 武知海青 山本彰吾 与那嶺瑠唯人気グループ···THERAMPAGEfromEXILETRIBEグッズ種類···フォトカード