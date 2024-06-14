先代・先々代の大量の蒐集品の中から、少しずつ出品していきます。※内寸です。高さ約8.9センチ 約14.7×13.5センチ（素人採寸のため、誤差ご容赦ください。）中身の入っていない空箱になります。正方形ではなく、沓形（縦横の寸法が異なる）です。未使用品ですが長期保管品のため、経年変化があります。蓋の表側に筋（ヒビ？）があります。蓋裏には貫通していません。イタミ、汚れ、染み、日焼け、塵、埃、蓋反りなど、ご了承ください。時代擦れや汚れ、窯キズなど、古いものにご理解のある方、お願いしますね。コメント無しの即購入OKです。良きご縁があることをお待ちしております。☆骨董品☆古道具☆茶道具☆古美術☆☆桐箱☆木箱☆保存箱☆用心箱☆☆抹茶茶碗☆抹茶碗☆壺☆香炉☆786



美品 786『木製 アンティーク 古玩 古美術 紐付き）』 /骨董品 空箱 ...



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786『木製 空箱（沓形 紐付き）』 /骨董品 古美術 古玩 アンティーク-



665『木製 空箱 紐付き』 /骨董品 古美術 古玩 アンティーク - 陶芸



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雑誌で紹介された 【随心堂】美品 色鍋島焼 魯山窯 染錦色絵 麒麟牡丹 ...



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213『志野焼 壺』 /骨董品 古美術 古玩 アンティーク | euroiasis.gr



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