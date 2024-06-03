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ミライドンex SAR 1枚
商品番号 V60983188753
商品名

ミライドンex SAR 1枚
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 3,229 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値下げ不可ポケモンカードミライドンex　SAR1枚自引きしたワンオーナー品です。コレクション整理のため出品します。カードの状態は写真をご確認のうえ、ご購入ください。裏面右上に点欠けがあります。発送の際はローダーに入れ、防水の上発送いたします。すり替え防止のため、返品・交換は受け付けておりません。写真追加の依頼等は質問からお願いいたします。検索用バイオレットexスカーレットexポケカポケモンpokemonポケットモンスターミライドンコライドンSARSR
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