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- マリンベル/船鐘/号鐘 ミニチュア置物 NIPPON MARU 日本丸 1930
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商品詳細
ship'sbell/マリンベル/船鐘/号鐘 ミニチュア側面に、NIPPONMARU丸本日1930とあります。サイズ 高さ約10cm底面直径約10cm新品未使用品ですが、長期保管品につき、経年劣化等はご了承ください。木製台座(約11.2cm×約11.5cm×約2.8cm)付き。正面に画鋲を刺したような小さな穴が2つあります。（写真4枚目）#号鐘#船鐘#マリンベル#鐘#ベル#タイムベル#時鐘#点鐘#シップベル#SHIPBELL#船舶#帆船#日本丸#インテリア#アンティーク#レトロ#マリン#金属工芸
http://narcologia.ru/goods/ramshackle979166.html
http://narcologia.ru/goods/slide143287.html
http://narcologia.ru/goods/revamp360522.html
マリンベル/船鐘/号鐘 ミニチュア置物 NIPPON MARU 日本丸 1930
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