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- 【真作】悠堂/一富士ニ鷹三茄子図/掛軸☆宝船☆AB-666
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商品詳細
【真作】【参考】悠堂【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙、表装共に良好です。 桐共箱付 軸丈 縦 183cm × 幅 60cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「掛軸☆宝船☆」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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